Почти 710 тысяч луковиц цветов не пропустили на границе в Псковской области

13:17, 01 ноября 2024, ПАИ

709,8 тысячи луковиц цветов, выращенных в Нидерландах, не пропустили на госгранице в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства выявили документарные нарушения. На маркировочных этикетках отсутствовала информация о месте происхождения луковиц, а также было обнаружено несоответствие данных об экспорте, указанных в фитосанитарном сертификате.

Ввоз луковиц цветов запретили.

Ранее сообщалось, что 1,7 тысячи свежих роз и гипсофил уничтожат в Псковской области.