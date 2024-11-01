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Политика

Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа

Торжественное принесение присяги главой Усвятского муниципального округа Дмитрием Петровым прошло сегодня, 1 ноября, пишет газета «Новая жизнь».

Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Напомним, что 28 октября Дмитрий Петров был избран депутатами Собрания на пост главы округа. Он выразил благодарность за оказанное доверие и в присутствии депутатов, руководителей предприятий и организаций, общественных деятелей торжественно принёс присягу на Конституции России.

«У нас одна цель – дальнейшее развитие муниципалитета, благоустройство общественных территорий, создание функционального городского пространства, удобного и для усвятичей, и для гостей нашего края», – подчеркнул Дмитрий Петров.

  • Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа
    Фото: газета «Новая жизнь»

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева произнесла поздравительные слова от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Также поздравить главу округа приехали депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев. Поздравили главу округа председатель Собрания депутатов Усвятского округа Виктор Бонадыченко и директор Усвятской средней школы Ольга Хянина, настоятель храма Преображение Господне отец Иоанн.

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