Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа

14:25, 01 ноября 2024, ПАИ

Торжественное принесение присяги главой Усвятского муниципального округа Дмитрием Петровым прошло сегодня, 1 ноября, пишет газета «Новая жизнь».

Напомним, что 28 октября Дмитрий Петров был избран депутатами Собрания на пост главы округа. Он выразил благодарность за оказанное доверие и в присутствии депутатов, руководителей предприятий и организаций, общественных деятелей торжественно принёс присягу на Конституции России.

«У нас одна цель – дальнейшее развитие муниципалитета, благоустройство общественных территорий, создание функционального городского пространства, удобного и для усвятичей, и для гостей нашего края», – подчеркнул Дмитрий Петров.



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»







Заместитель губернатора Ольга Тимофеева произнесла поздравительные слова от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Также поздравить главу округа приехали депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев. Поздравили главу округа председатель Собрания депутатов Усвятского округа Виктор Бонадыченко и директор Усвятской средней школы Ольга Хянина, настоятель храма Преображение Господне отец Иоанн.