Заболачивание удалось остановить в Чудском озере благодаря расчистке

14:57, 01 ноября 2024, ПАИ

Как проходила очистка Чудского озера в Гдовском районе, рассказал ПАИ заместитель генерального директора компании «Экогидротехнологии» Олег Демьянченко.

Главной задачей расчистки было увеличение водотока от восточного берега и прекращение заболачивания восточного берега Чудского озера, отметил специалист.

«Результат уже виден. Пробиты проходы. Вода уходит, начинается водообмен и прекращается заболачивание берега – вот о чём идёт речь», – подчеркнул Олег Демьянченко.

Для увеличения водооттока от берегов вглубь озера предусматривалась пробивка соответствующих каналов, которые увеличили бы водоток и уменьшали заболоченность восточного берега.

«Всего было пробито шесть прорезей – в деревнях Подборовье, Подовешье, Островцы, Раскопель, Подлипье и Спицыно», – отметил Олег Демьянченко.

В рамках работ подрядчик изъял донные отложения, валуны, очистил акваторию от плавающего мусора.

В результате выполненных работ улучшился водообмен и восстановилась функции самоочищения, уточнил Олег Демьянченко.

По его словам, в озере основные работы выполнялись специальной техникой, которая позволяет брать из озера грунт и класть его на берег. «Здесь постоянно работали две такие машины, плюс береговая техника, которая обеспечивала складирование этого грунта», – отметил он.

Напомним, в Псковской области завершилась расчистка Псковско-Чудского озера и реки Псковы в городе Пскове.

Всего в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», реализуемого в рамках президентского нацпроекта «Экология», было расчищено 3,9 километра из обследованных территорий.