Важность проведения работ по сохранению Чудского озера отметила эксперт

14:52, 01 ноября 2024, ПАИ

Важность проведения работ по сохранению Псковско-Чудского озера подчеркнула исполняющая обязанности руководителя Невско-Ладожского БВУ Федерального агентства водных ресурсов Марина Казьмина в беседе с корреспондентом ПАИ.

В регионе завершилась расчистка двух объектов – нескольких участков Псковско-Чудского озера и реки Псковы в городе Пскове, отметила Марина Казьмина.

«Озеро имеет очень большое рекреационное значение, на его берегах достаточно много баз отдыха. Кроме того, это водоём высшей рыбохозяйственной категории и имеет высокую рыбопродуктивность. Поэтому состояние озера нас всегда волновало. Забота о том, чтобы качество воды в нём было на хорошем уровне, – это одна из задач межправительственной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод и водного объекта, имеющего большое рекреационное и рыбохозяйственное значение для Псковской области и для России в целом», – сказала она.

Все работы были выполнены должным образом и в установленные сроки, заметила Марина Казьмина.

Отметим, работы по расчистке участков Псковско-Чудского озера и реки Псковы проходили в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».