Важность проведения работ по сохранению Чудского озера отметила эксперт
Важность проведения работ по сохранению Псковско-Чудского озера подчеркнула исполняющая обязанности руководителя Невско-Ладожского БВУ Федерального агентства водных ресурсов Марина Казьмина в беседе с корреспондентом ПАИ.
В регионе завершилась расчистка двух объектов – нескольких участков Псковско-Чудского озера и реки Псковы в городе Пскове, отметила Марина Казьмина.
«Озеро имеет очень большое рекреационное значение, на его берегах достаточно много баз отдыха. Кроме того, это водоём высшей рыбохозяйственной категории и имеет высокую рыбопродуктивность. Поэтому состояние озера нас всегда волновало. Забота о том, чтобы качество воды в нём было на хорошем уровне, – это одна из задач межправительственной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод и водного объекта, имеющего большое рекреационное и рыбохозяйственное значение для Псковской области и для России в целом», – сказала она.
Все работы были выполнены должным образом и в установленные сроки, заметила Марина Казьмина.
Отметим, работы по расчистке участков Псковско-Чудского озера и реки Псковы проходили в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».
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