Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в Печорах

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в администрации Печорского муниципального округа сегодня, 1 ноября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в Печорах. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

На заседании присутствовали представители администрации, муниципального Собрания депутатов, руководители территориальных отделов, образовательных и других организаций округа.

Об эпидемиологической ситуации с гриппом, ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией в Печорском муниципальном округе присутствующим рассказал главный врач Печорской ЦРБ Денис Станевич. В целом ситуация в муниципалитете спокойная и находится под контролем, большого всплеска заболеваемости нет. Уровень заболевания ОРВИ повысился всего на 10 %, все больные с ОРВИ проходят исследование на COVID-19.

Отметим, 4 018 случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области с 21 по 27 октября.

«Конечно, очень важным здесь является иммунопрофилактика. Прививочную кампанию мы начали ещё в конце августа, проводятся выезды в образовательные учреждения и организации округа. Также организована выездная вакцинация по субботам на центральной площади г. Печоры. Жители округа активно прививались в сентябре. Сейчас темпы немного замедлились, поэтому хочу напомнить гражданам, что привиться от гриппа ещё не поздно. Это можно сделать и в ноябре. И сами вакцины есть в наличии в нашей поликлиннике», – пояснил Денис Станевич.

Статистические данные за 2023 год и десять месяцев текущего года озвучила начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Нонна Шагова. Она также напомнила всем о мерах профилактики, главными из которых остаются вакцинация, соблюдение гигиены и регулярное проветривание.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что, в отличие от других районов, печорские школы и детские сады пока не приходится закрывать на карантин. Это показывает, что образовательные учреждения округа ответственно относятся к профилактическим мероприятиям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 ноября 2024

Развитие социально-экономических и правовых институтов в условиях формирования многополярного мира обсудили на конгрессе в ПсковГУ
01 ноября 2024

Александровский сад благоустроили на территории острова имени Залита
01 ноября 2024

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в Печорах
01 ноября 2024

Ещё два автопавильона появятся на улицах Кузнецкой и Коммунальной в Пскове
01 ноября 2024

Псковский музей вошёл в топ-10 самых заметных музеев России
01 ноября 2024

Максим Борисюк встретился с пациентами Псковской городской поликлиники
01 ноября 2024

Делегация Псковской области принимает участие в форуме Общественной палаты РФ
01 ноября 2024

Воспитанники Центра помощи детям в Пскове познакомились с производством одежды и обуви

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...