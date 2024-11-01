Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в Печорах

19:46, 01 ноября 2024, ПАИ

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в администрации Печорского муниципального округа сегодня, 1 ноября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

На заседании присутствовали представители администрации, муниципального Собрания депутатов, руководители территориальных отделов, образовательных и других организаций округа.

Об эпидемиологической ситуации с гриппом, ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией в Печорском муниципальном округе присутствующим рассказал главный врач Печорской ЦРБ Денис Станевич. В целом ситуация в муниципалитете спокойная и находится под контролем, большого всплеска заболеваемости нет. Уровень заболевания ОРВИ повысился всего на 10 %, все больные с ОРВИ проходят исследование на COVID-19.

Отметим, 4 018 случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области с 21 по 27 октября.

«Конечно, очень важным здесь является иммунопрофилактика. Прививочную кампанию мы начали ещё в конце августа, проводятся выезды в образовательные учреждения и организации округа. Также организована выездная вакцинация по субботам на центральной площади г. Печоры. Жители округа активно прививались в сентябре. Сейчас темпы немного замедлились, поэтому хочу напомнить гражданам, что привиться от гриппа ещё не поздно. Это можно сделать и в ноябре. И сами вакцины есть в наличии в нашей поликлиннике», – пояснил Денис Станевич.

Статистические данные за 2023 год и десять месяцев текущего года озвучила начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Нонна Шагова. Она также напомнила всем о мерах профилактики, главными из которых остаются вакцинация, соблюдение гигиены и регулярное проветривание.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что, в отличие от других районов, печорские школы и детские сады пока не приходится закрывать на карантин. Это показывает, что образовательные учреждения округа ответственно относятся к профилактическим мероприятиям.