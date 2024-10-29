Более четырёх тысяч случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
4 018 случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области с 21 по 27 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Доля заболевших среди детей составляет почти 52 %. Практически половина случаев заболеваемости ОРВИ приходится на Псков – за неделю выявили 1 868 случаев.
Кроме того, за семь дней госпитализировали 28 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Плюс выявили 75 случаев заражения коронавирусом, около 13 % из них приходится на детей.
Также за неделю в регионе выявили 289 случаев внебольничной пневмонии, в том числе 178 – у детей. Помимо этого, зафиксировали 42 случая острых кишечных инфекций.
Эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся под контролем, подчеркнули в ведомстве.
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