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Общество

Упитанная медведица живёт в Псковской области

Упитанная медведица обитает в Невельском районе, рассказал фотоохотник и блогер Гарри Невельский в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Скриншот видеозаписи из группы «Фотоблог Harrynevelsky» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот здесь конкретно, где мы живём, обитает одна медведица. Ей три года. В том году она мне попалась небольшая, а в этом году уже упитанная», – рассказал блогер.

Помимо медведицы, на его фотоловушки часто попадают чёрные дрозды и другие пернатые, барсуки и енотовидные собаки. В меньшей степени – лисицы и куницы. Осенью чаще всего зверей удаётся запечатлеть ночью. Летом контента гораздо больше – может попасться дичь крупнее: от лося, оленя, волка или даже медведя, отметил фотоохотник.

Скриншот из сюжета телеканала «Первый Псковский»

Также блогер рассказал о повадках некоторых животных. Например, барсуки привыкли к порядку – свою тропу чистят от листьев. Олени предпочитают греться на солнышке, обезопасив себя водой или другими преградами.

Ранее сообщалось о нашествии медведей в Псковской области. Также жительница Псковской области рассказала о встрече с медведем.

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