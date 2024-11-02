Дистанционное обучение в школах Пскова продлевается до 8 ноября
Дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования в Пскове продлевается ещё на 4 дня: с 5 по 8 ноября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
По его словам, карантин позволил стабилизировать ситуацию, но полностью остановить заболеваемость пока не удалось. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, следует выдержать три недели – инкубационный период микоплазменной инфекции, которая вызывает пневмонию у детей.
«Здоровье наших детей превыше всего», – добавил Борис Елкин.
Напомним, на «дистанционку» псковские школы и кружки ушли с 21 октября – за неделю до начала каникул. Это связано с распространением микоплазменной пневмонии. Главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ирина Семёнова дала рекомендации, как не заболеть пневмонией.
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