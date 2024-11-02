Гололедица на дорогах ожидается в Псковской области в День народного единства
Гололедица ожидается на территории Псковской области в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
4 ноября ожидается облачная погода. Ночью будут осадки практически на всей территории области, днём – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
«Температура ночью будет слабо отрицательная от -3 до +1, поэтому на дорогах в утренние часы возможна гололедица», – рассказала Тала Нещадимова.
Днём ожидается температура воздуха от +1 до +5 градусов. Такая погода сохраниться и 5 ноября, а с 6-го числа ожидается прекращение осадков, отметила руководитель Псковского гидрометцентра.
Напомним, псковичам рекомендуют поменять колёса прямо сейчас.
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