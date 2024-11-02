Гололедица на дорогах ожидается в Псковской области в День народного единства

14:58, 02 ноября 2024, ПАИ

Гололедица ожидается на территории Псковской области в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

4 ноября ожидается облачная погода. Ночью будут осадки практически на всей территории области, днём – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Температура ночью будет слабо отрицательная от -3 до +1, поэтому на дорогах в утренние часы возможна гололедица», – рассказала Тала Нещадимова.

Днём ожидается температура воздуха от +1 до +5 градусов. Такая погода сохраниться и 5 ноября, а с 6-го числа ожидается прекращение осадков, отметила руководитель Псковского гидрометцентра.

Напомним, псковичам рекомендуют поменять колёса прямо сейчас.