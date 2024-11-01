Не тянуть резину. Почему псковичам рекомендует поменять колеса прямо сейчас
Почему уже пора менять на авто летнюю резину на зимнюю. Советы по замене летней резины на зимнюю дали представители псковских шиномонтажных сервисов и Госавтоинспекции в беседе с корреспондентом ПАИ.
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Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
Одним из самых частых является вопрос о том, когда начинать менять резину на зимнюю. По словам старшего инспектора по пропаганде Госавтоинспекции Пскова, капитана полиции Юлии Фёдоровой, это необходимо делать при наступлении первых заморозков. А еще лучше, как только температура несколько дней подряд опускается ниже +7 градусов.
«Календарная зима с 1 декабря до 28 февраля. В этот период водитель уже должен подготовить транспортное средство к эксплуатации в зимний период. Жители Псковской области должны сделать это заблаговременно в связи с нашим климатом, так как скоро уже ожидаются осадки. Возможны и гололёд, и утренние заморозки. Всё это будет влиять на ходовые качества транспортного средства и его безопасность», – отметила она.
Помимо замены резины важно помнить и об изношенности протектора в целом, так как повреждения в верхних слоях шины могут привести к авариям на дорогах.
Во избежание ДТП на дорогах и ради своей безопасности важно проверять состояние шин перед каждой поездкой и менять их по степени износа, отметил представитель компании "Шина Плюс". Так, чем больший пробег у автомобиля, тем больше изнашиваются шины. В них необходимо проверить давление, наличие повреждений, а также измерить глубину протектора. Прибор для этого можно приобрести самостоятельно либо обратиться в шиномонтажный сервис. Перед каждым зимним сезоном обязательно осмотреть резины на предмет выпавших шипов и при необходимости или сделать переошиповку или заменить комплект шин.
Также эксперт объяснил, стоит ли менять колёса полностью или только шин будет достаточно. «На самом деле разницы нет, всё упирается только в финансовые возможности. Если есть возможность купить отдельно диски и сделать комплект летних и зимних, то, конечно, легче будет сделать это собственноручно, где-то в гараже. Если у вас отдельно шины и вы ставите их на те же самые диски, то вам придётся каждый раз платить за услуги шиномонтажа, потому что без спецоборудования вы этого не сделаете», – пояснил он.
Представитель компании также подчеркнул, что наплыв клиентов в шиномонтажный сервис уже велик. Особенно сильно он возрос в последние три дня, когда снизились дневные температуры.
Наличие записи на несколько дней вперед подтвержают и представители других псковских шиномонтажей.
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