Не тянуть резину. Почему псковичам рекомендует поменять колеса прямо сейчас

15:47, 01 ноября 2024, ПАИ

Почему уже пора менять на авто летнюю резину на зимнюю. Советы по замене летней резины на зимнюю дали представители псковских шиномонтажных сервисов и Госавтоинспекции в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ









Одним из самых частых является вопрос о том, когда начинать менять резину на зимнюю. По словам старшего инспектора по пропаганде Госавтоинспекции Пскова, капитана полиции Юлии Фёдоровой, это необходимо делать при наступлении первых заморозков. А еще лучше, как только температура несколько дней подряд опускается ниже +7 градусов.

«Календарная зима с 1 декабря до 28 февраля. В этот период водитель уже должен подготовить транспортное средство к эксплуатации в зимний период. Жители Псковской области должны сделать это заблаговременно в связи с нашим климатом, так как скоро уже ожидаются осадки. Возможны и гололёд, и утренние заморозки. Всё это будет влиять на ходовые качества транспортного средства и его безопасность», – отметила она.

Помимо замены резины важно помнить и об изношенности протектора в целом, так как повреждения в верхних слоях шины могут привести к авариям на дорогах.

Во избежание ДТП на дорогах и ради своей безопасности важно проверять состояние шин перед каждой поездкой и менять их по степени износа, отметил представитель компании "Шина Плюс". Так, чем больший пробег у автомобиля, тем больше изнашиваются шины. В них необходимо проверить давление, наличие повреждений, а также измерить глубину протектора. Прибор для этого можно приобрести самостоятельно либо обратиться в шиномонтажный сервис. Перед каждым зимним сезоном обязательно осмотреть резины на предмет выпавших шипов и при необходимости или сделать переошиповку или заменить комплект шин.

Также эксперт объяснил, стоит ли менять колёса полностью или только шин будет достаточно. «На самом деле разницы нет, всё упирается только в финансовые возможности. Если есть возможность купить отдельно диски и сделать комплект летних и зимних, то, конечно, легче будет сделать это собственноручно, где-то в гараже. Если у вас отдельно шины и вы ставите их на те же самые диски, то вам придётся каждый раз платить за услуги шиномонтажа, потому что без спецоборудования вы этого не сделаете», – пояснил он.

Представитель компании также подчеркнул, что наплыв клиентов в шиномонтажный сервис уже велик. Особенно сильно он возрос в последние три дня, когда снизились дневные температуры.

Наличие записи на несколько дней вперед подтвержают и представители других псковских шиномонтажей.

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