Когда ждать подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом, рассказал эксперт
Когда ожидается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.
«Примерно через три недели ожидается подъём заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённым эпидсезон», – отметил он.
При этом, по его словам, второй подъём заболеваемости обычно приходится на февраль, когда заканчиваются зимние каникулы в учебных заведениях.
Самой главной защитой от заболевания остаётся вакцинация, подчеркнул Александр Горелов.
Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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