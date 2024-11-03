Когда ждать подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом, рассказал эксперт

14:37, 03 ноября 2024, ПАИ

Когда ожидается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.

«Примерно через три недели ожидается подъём заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённым эпидсезон», – отметил он.

При этом, по его словам, второй подъём заболеваемости обычно приходится на февраль, когда заканчиваются зимние каникулы в учебных заведениях.

Самой главной защитой от заболевания остаётся вакцинация, подчеркнул Александр Горелов.

Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.