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Общество

Центр досуга и культуры отремонтируют в Гдове

Центр досуга и культуры в Гдове отремонтируют в 2026 году. Об этом сообщил глава Гдовского района Иван Мешков в своём телеграм-канале.

"Впереди большие планы! Первоочередная задача — ремонт учреждения. При поддержке правительства Псковской области команда администрации Гдовского района двигается в этом направлении. Уверен, что следующий юбилей мы встретим в обновленных стенах очага культуры", – отметил глава муниципалитета.

Сейчас идёт работа над проектно-сметной документацией. А, ориентировочно, в 2026 году планируется приступить к ремонтным работам.

Ранее сообщалось, что Центр досуга и культуры Гдова отмечает 105-летие.

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