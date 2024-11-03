Центр досуга и культуры отремонтируют в Гдове

22:33, 03 ноября 2024, ПАИ

Центр досуга и культуры в Гдове отремонтируют в 2026 году. Об этом сообщил глава Гдовского района Иван Мешков в своём телеграм-канале.

"Впереди большие планы! Первоочередная задача — ремонт учреждения. При поддержке правительства Псковской области команда администрации Гдовского района двигается в этом направлении. Уверен, что следующий юбилей мы встретим в обновленных стенах очага культуры", – отметил глава муниципалитета.

Сейчас идёт работа над проектно-сметной документацией. А, ориентировочно, в 2026 году планируется приступить к ремонтным работам.

Ранее сообщалось, что Центр досуга и культуры Гдова отмечает 105-летие.