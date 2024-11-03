105-летие отмечает Центр досуга и культуры Гдова

21:38, 03 ноября 2024, ПАИ

Центр досуга и культуры Гдова отмечает 105-летие. Об этом глава Гдовского района Иван Мешков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Центр Досуга и Культуры города Гдова стал домом для многих творческих коллективов и талантливых людей. Здесь легко и комфортно всем – и взрослым, и детям. Именно сюда торопятся земляки-зрители. А главное – тут есть место творчеству во всех его проявлениях. В этот праздник от всей души желаю этому дружному и сплочённому коллективу, где трудятся большие энтузиасты и творческие личности, новых успехов!» – сказал Иван Мешков.

Глава района также отметил, что в учреждении созданы все условия для проведения культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников, работы клубных формирований самых различных направлений.