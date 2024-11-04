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Михаил Ведерников: Наша общая цель – сберечь историческое наследие и преодолеть вызовы современности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём народного единства. Фото: ПАИ

Это день памяти о победе народного ополчения, которое 400 лет назад объединило жителей Русского государства в борьбе против иноземных захватчиков, подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в самый тяжёлый час, когда решалась судьба России, культуры и будущего предков, все народы вместе встали на защиту Родины.

«Национальное согласие, чувство патриотизма и духовная мощь жителей России – подлинный источник нашей общей силы, основа нравственных ценностей и культуры», – обратил внимание глава региона.

Именно поэтому общая цель россиян – сберечь историческое наследие и преодолеть вызовы современности, чтобы обеспечить достойное будущее для последующих поколений, подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также пожелал жителям области счастья, благополучия, успехов в делах на благо Отечества.

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