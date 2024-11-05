В Порховском районе спасатели ищут пропавшего в озере мужчину
В Порховском районе спасатели ищут пропавшего в озере Лучно 51-летнего мужчину, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Поиски ведёт водолазная группа областной службы спасения. Пока пропавшего обнаружить не удалось.
Поисковые работы продолжаются.
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