Как обитатели псковского «Зоограда» готовятся к зиме

17:04, 05 ноября 2024, ПАИ

Как готовятся к холодам обитатели «Зоограда» в Пушкиногорском районе, рассказал директор организации Андрей Голощапов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Теплолюбивых животных, которые жили на улице, мы убираем в помещение. Например, лемуров, обезьян. Тем, у кого было крытое помещение, рядом перекрыли выход на улицу, а тех, у кого не было, перенесли в тёплые помещения. Но пока что работа ещё ведётся, птицы остаются на улице. Но постепенно будем их тоже переносить», – отметил директор.

Андрей Голощапов также уточнил, что большая часть животных «Зоограда» продолжит жить на улице и в зимнее время, так как у них есть тёплые домики, куда они могут заходить. «Еноты, лисы и другие останутся на улице. Попозже ещё уберём дикобразов, когда будут морозы», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в последней декаде ноября ожидаются снегопады и отрицательные температуры ниже -5 градусов по ночам.

Напомним, что в Псковской области первый снег был замечен ещё 1 ноября. Где ещё выпал снег в регионе, смотрите в нашем фоторепортаже.