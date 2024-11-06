Найденный в Чечне орден солдата из Псковской области передали его внучке

11:51, 06 ноября 2024, ПАИ

Орден Великой Отечественной войны, найденный на территории Наурского района бывшей Чечено-Ингушской АССР, передали внучке псковского красноармейца в Пскове сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ













Орден, принадлежащий Сергею Матросову, передали его внучке Надежде Матросовой в семейный архив.

«После того как был передан орден, я попыталась найти родственников, и здесь сегодня присутствуют внучка Сергея Михайловича Матросова Надежда и его правнучка Валерия», – рассказала директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова.

«Орден, который у нас уже находился около трёх лет, сегодня найдёт достойное место, и я рад, что нашлись родственники нашего защитника Отечества», – отметил член Общественной палаты России, член Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Поискового движения России Иса Сардалов.

Также Иса Сардалов подчеркнул, что орден был найден в старой поношенной сумке на территории Наурского района.

Кроме ордена Наталья Исакова передала в семейный архив копии документов: свидетельство о рождении Сергея Матросова, архивную справку о принадлежности ордена, а также архивные справки о его боевом пути, где сказано, что Сергей Матросов был танкистом и принимал участие в Курской битве.

В свою очередь Надежда Матросова привезла фотографию своего дедушки из семейного архива. Также она поделилась, что её бабушка, жена Сергея Матросова, тоже участвовала в Великой Отечественной войне и была радистом.

Ранее орден Великой Отечественной войны передали Музею истории оккупации и геноцида населения Псковской области 22 октября. Позже сотрудники Государственного архива Псковской области нашли родственников красноармейца.