Директор Госархива Псковской области рассказала подробности поиска родственников Сергея Матросова
Надежду Матросову, внучку псковского солдата Сергея Матросова, нашли благодаря социальным сетям, рассказала директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Было подключено много каналов для поиска. Но благодаря социальной сети «ВКонтакте» и фамилии Матросов мне удалось найти его внучку. Она откликнулась, мы с ней сразу же связались. Действительно, сейчас эта современная коммуникация творит чудеса», – отметила Наталья Исакова.
Поиски родственников Сергея Матросова заняли несколько дней, уточнила она. Кроме того, сейчас продолжится поиск информации о боевом пути его жены, которая тоже была участником Великой Отечественной войны, поделилась Наталья Исакова.
Орден Великой Отечественной войны, найденный на территории Наурского района бывшей Чечено-Ингушской АССР, передали внучке псковского красноармейца в Пскове в среду, 6 ноября. Ранее этот орден передали на временное хранение в Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области.
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Директор Госархива Псковской области рассказала подробности поиска родственников Сергея Матросова