Директор Госархива Псковской области рассказала подробности поиска родственников Сергея Матросова

12:12, 06 ноября 2024, ПАИ

Надежду Матросову, внучку псковского солдата Сергея Матросова, нашли благодаря социальным сетям, рассказала директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Было подключено много каналов для поиска. Но благодаря социальной сети «ВКонтакте» и фамилии Матросов мне удалось найти его внучку. Она откликнулась, мы с ней сразу же связались. Действительно, сейчас эта современная коммуникация творит чудеса», – отметила Наталья Исакова.

Поиски родственников Сергея Матросова заняли несколько дней, уточнила она. Кроме того, сейчас продолжится поиск информации о боевом пути его жены, которая тоже была участником Великой Отечественной войны, поделилась Наталья Исакова.

Орден Великой Отечественной войны, найденный на территории Наурского района бывшей Чечено-Ингушской АССР, передали внучке псковского красноармейца в Пскове в среду, 6 ноября. Ранее этот орден передали на временное хранение в Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области.