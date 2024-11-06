Взрывной клёв на щучьем озере: так много рыбы, что гнутся спиннинги

21:11, 06 ноября 2024, ПАИ

Может, и бывают рыбалки лучше, чем 29 октября, но таковых постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный знает немного. Эта оказалась ну просто из разряда улётных и фантастических! Трёшек, двушек и полторашек не сосчитать!

Тепло не по сезону

Ещё в воскресенье, заглянув в прогноз погоды, для себя сразу выделил вторник как день особенный: после нескольких холодных дней и утренних морозцев ночь с 28 на 29 октября предполагалась аномально тёплой (+9 градусов) и день тихий и солнечный с хорошим плюсом (+12 градусов). Надо обязательно проверить этот «ненормальный» день. Обсудил предполагаемое погодное явление с товарищами, и те согласились – надо ехать.

Но в понедельник до самого вечера ждал звонка от одного товарища, предполагая, что именно он позвонит и мы согласуем конкретности выезда на рыбалку, но звонка не было. Около 17:00 я дважды позвонил и другому заядлому рыболову, чтобы пригласить на завтрашнюю рыбалку, но его телефон так и не ответил. Ну, нет так нет, тогда и сам поеду, уж очень завтрашняя погода интересная, по моим предположениям, рыбка должна зашевелиться. А ехать решил на наше любимое лесное озеро, так как для широкого и раздольного Раскопельского залива ветер всё же мог быть помехой.

Проснулся рано, около 4:00, полчаса ворочался, не мог заснуть и встал, не дожидаясь звонка будильника. Не торопясь собрался, ещё раз заглянул в интернет насчет погоды, прогноз не изменился, и в 6:00 выехал из города. Ехал не спеша и на берег озера прибыл, когда рассвет только забрезжил. Также не торопясь накачал лодку, подцепил мотор, загрузил все необходимости и в 8:15 вышел на воду.

На озере лёгкая рябь, на небе ни облачка, над сосновым бором вот-вот взойдёт солнце. И было необычайно тепло для этого времени суток и для этого времени года. На берегу, даже неспешно собираясь и чтобы не вспотеть, мне пришлось снять куртку. И даже выйдя на воду, я её так и не застёгивал.

Три хищницы за десять минут!

Распустил оба спиннинга и направил лодку ровно через середину озера. В качестве приманок подцепил воблеры «уклейку» от Strake Pro и «карасика» от Oskо. Не прошёл и ста метров, как услышал крепкий удар на спиннинг, который держал в руке, – кто-то о-очень конкретно поинтересовался моей «уклейкой», но не засёкся. Ага, искомая рыбка присутствует и первый удар – это хорошее начало. Развернул лодку и встал точнёхонько на обратный курс (навигационная программка Guru Maps в моём смартфоне – отличный помощник), и почти в том же месте – вновь удар. На этот раз щука крепко «уселась» на крючки и, серьёзно посопротивлявшись, через пару минут оказалась у меня в лодке. Полторашка! А времени с начала рыбалки и пяти минут не прошло. Отличное начало! Через пять минут ещё одна полуторакилограммовая хищница попалась и тоже на «уклейку». Вскоре ещё одна, но на этот раз зубастая килушка, и она тоже соблазнилась на серебряную искусственную рыбку.

В свой воблер надо верить!

Вот это клёв! Но второй спиннинг с «карасиком» почему-то молчит. А не заменить ли воблер? У меня ещё «уклейки» имеются. Но, нет, подожду. «Карасик» в моём арсенале новичок, но у моих знакомых рыболовов он давно заслужил популярность.

Кстати, знакомых рыболовов зовут Ольга и Елена, и они с такими воблерами уже какой год дают фору в соревнованиях с мужьями, в том числе такое бывало и в моём присутствии. По количеству пойманного хищника «карасики» не всегда впереди, а вот по качеству, по размеру пойманных зубастых «крокодилиц» они часто оказывались на первом месте.

Приобрести именно такой воблер я давно мечтал, но сколько ни искал, сколько ни спрашивал – в псковских рыболовных магазинах его не было. И вот месяц назад в магазине на Сиреневом бульваре нашёл его совершенно случайно. Их было всего три штуки, я бы и все забрал, товарищи тоже желают иметь такой воблер, но правильного цвета оказался лишь один.

На трёх последних рыбалках я упорно таскал за своей лодкой этот знаменитый воблер, но так и не увидел ни одной поклёвки. И вот уже четвёртая... И как же здорово, что я не сменил воблер и продолжал верить в него. Дальше на «карасика» такой спрос образовался, что я и не припомню, были ли вообще когда-либо более частыми поклёвки на какой другой воблер из моей отобранной за десятки лет коллекции приманок.

И «карасик» работает

После трёх подряд пойманных щук на «уклейку» наконец-то клюнуло и на «карасика». Поклёвка последовала очень резкая и крепкая, спиннинг, установленный в станке, слегка хрустнул и хлёстко, почти мгновенно загнулся в параллельное положение к борту, завизжал фрикцион, лодку начало уводить и разворачивать влево. Не более двух-трёх секунд мне потребовалось, чтобы заглушить двигатель, убрать один спиннинг и двумя руками схватиться за второй. Но, как ни суетился, а успел ощутить лишь пару увесистых рывков и… сход.

Ничего себе поклёвочка! Такие рыбины на этом озере меня ещё не радовали. Эх, жаль, ушла. Хотя бы посмотреть, кто же там был? Но печалился я недолго. Уже на следующем проходе и почти в этом же месте резко хлестанул очередной загиб этого же спиннинга. И на этот раз рыбина зацепилась надёжно. Размер её был меньше предыдущей (фрикцион не жужжал), но она прилично сопротивлялась, долго не всплывала, и в лодку я затащил её тоже с использованием подсачека. Ну вот, работает «карасик» и очень даже неплохо.

Так лихо ещё не клевало!

А дальше мой новый воблер и вовсе стал чудеса вытворять. Отцепив с крючков первую «карасью» щуку, я убрал её в пакет. Быстренько навёл порядок в лодке и забросил эту же приманку на оптимальное расстояние. Ещё не начиная движение лодки, я сделал два оборота катушкой, чтобы убедиться в правильной работе воблера, как тут же последовал удар. Ни фига себе! Вот это «карась»!

На этот раз позарился на него кто-то очень солидный. И фрикцион затрещал, и шнур широкой дугой из стороны в сторону заходил, и вокруг лодки рыбина пару кругов сделала, едва не запутавшись со вторым спиннингом. Я не сразу поднял её, но всплыла. Ничего себе! Да я таких здесь ещё и не ловил. Самая крупная щука на этом озере попалась мне лет пять назад весом 2 900 граммов, а эта явно больше. С трудом завёл я «крокодилицу» в подсак и с радостью затащил в лодку. Хороша! Опять забросил, начал движение, но не прошла моя лодка и пяти метров, как очередной крутой загиб спиннинга остановил её. Через пару минут с крупных крючков «карасика» я отцепил очередную острозубую закилушку. Вот это клёв! Так лихо у меня ещё никогда не клевало. Новый старт, и тут же очередная остановка – и на этот раз двухкилограммовой хищнице пришёлся по вкусу мой «карасик». Вот это рыбалка: за один проход в тридцать метров я выудил три приличных щуки.

Дуплет! Ещё дуплет!

Но и на этом мои удивления октябрьским клёвом не закончились. Минут через пятнадцать у меня загнулись сразу два спиннинга. Такое не часто, но бывает. Тут главное – не погнаться за двумя зайцами, то есть за обеими рыбинами, не дать им возможности запутать шнуры меж собой. А для этого надо контролировать движения щуки и натяжение шнура спиннинга, который оказался у вас в руках первым.

Правда, иногда не каждую щуку удаётся проконтролировать, но это уже исключение из правила. В такой ситуации о втором спиннинге надо забыть, но не насовсем, а поглядывать на него в полглаза, прижав ногой или ещё как, иначе рыбина удилище запросто может утащить в воду.

Выудил я первую щуку, поднял её подсачеком в лодку. Тут же схватился за второй спиннинг, но через несколько оборотов катушкой понял, что второй хищнице ждать меня надоело и, воспользовавшись слабиной, она успешно сошла с крючков. Обидно, но не очень.

Ещё через какое-то время дуплет повторился, и вот это уже редкость. На этот раз уже обе щуки оказались у меня в лодке – первую достал подсачеком, а вторую – рукой, обхватив со спины за жабры.

К 10:00 рыбалку можно было заканчивать

Обе щуки оказались закилушного размера, обе глубоко, по самые «гланды», заглотили мои воблеры, а потому и обе меня дождались.

Опять снасть подвела

Озеро не переставало удивлять. Всего десять часов утра, а рыбалку можно уже и заканчивать. Но ведь как клюёт! Ну ладно, пройду ещё пару раз над сегодняшним удивительным щучьим собранием и хватит. И только я приблизился к «правильному» месту, как из моей правой руки спиннинг чуть не вылетел – мощнейший удар согнул удилище, фрикцион запел не прерываясь, метров пять шнура за пару секунд буквально слетело с катушки.

Вот это поклёвка! Рука ощущала серьёзную тяжесть, на том конце шнура повисла увесистая «гиря». Начал потихоньку крутить рукоятку катушки и подтягивать к себе эту непонятную тяжесть. «Гиря» приближаться к лодке не особенно-то и хотела, упорно давила вниз, и я отчётливо ощущал редкие, но мощные рывки. Фрикцион взвизгнул ещё два-три раза, но уже коротко. Я медленно крутил и не понимал – то ли я рыбину подтягиваю, то ли она меня вместе с лодкой к себе тянет. Неужели в этом озере водятся такие громадины? Оказывается, водятся. И с одной из таких мне вот посчастливилось встретиться. Очень медленно приближались мы друг к другу, изогнутый в крутую дугу спиннинг то и дело пытался вырваться из моих рук. Минуты две мы занимались перетягиванием каната. И вдруг, ни с того ни с сего, спиннинг тихо и неожиданно… выпрямился, крутить стало легко и свободно. Бли-и-н! Ушёл трофей…

Жалеть о сегодняшней рыбалке никак не приходится, но какой был бы красивый восклицательный знак поставлен в её завершении. Да и хотя бы взглянуть на гиганта тоже было бы неплохо. Выкрутил шнур, а на его конце воблера-то и нет! Неужели опять шнур подвёл и порвался. Но нет. Оказалось, что… разогнуло карабин. Вот это силища! Вот это мы посоревновались! Моя «уклейка» о-очень понравилась местной «крокодилице».

Тройник тройнику рознь

Вместо утерянной Strake Pro я поставил другую «уклейку» от нашего производителя, карельского. И на неё тоже клевало часто, и удары были очень крепкие, но сход следовал за сходом. В чём дело? Разобравшись, понял: воблер карельские мастера сделали симпатичный, но тройники поставили очень плохие – почти после каждой поклёвки отламывался один, а то и сразу два крючка. С такими недокрючками пару щук я всё же и на этот воблер поймал, но при вынимании крючков из пасти хищниц один из них легко переломился. Да-а, такое качество никуда негоже. Позже, когда на двух тройниках уже осталось по одному крючку, а на хвостовом – два, я заменил все три тройника. То ли дело у «карасика», вот у кого тройники так тройники – и большие, и острые, и очень прочные.

Везде и у всех

Уже и рыбу было некуда складывать – контейнер полон. А щука всё клюёт и клюёт. Ладно, думаю, ещё одну, последнюю поймаю и хватит. А зубастая и расслабиться не дала, как тут же и клюнула. Вот это щука даёт сегодня прикурить! Ну, тогда ещё одну. И через пару минут опять поклёвка. Хорошо, сплаваю-ка я к голубым соснам (о неожиданной и серьёзной проблеме с гибелью сосен – в следующем выпуске рыболовной странички), сфотографирую этот катаклизм и на этом рыбалку закончу. Но пойду я туда не через щучье место, а далеко в стороне от него. Но надо же, и там клевало, и там ещё две щуки попалось, но я их отпустил, хотя они были и толстенькими килушками.

Кроме меня на озере рыбачили ещё два рыболова. И поначалу дела у них совсем не шли. Рыбачили они в заброс и в основном пытались найти окуня или щуку в береговых зарослях камыша или на мелководье. Но, видимо, наблюдали за мной (ну а как не увидеть кучи брызг у моей лодки и частые размахивания подсачеком) и часам к одиннадцати потихоньку подобрались к моему месту. Не сразу, но и у них дела наладились. Я уже был на берегу, собирался к отъезду и отчётливо слышал, как они периодически громко восторгались результатами своей рыбалки. Лесное озеро в этот день одарило всех. Как понять такой сказочный клёв? Я его объясняю только резким переломом погоды в лучшую сторону.

Великолепная рыбалка. Для широкой публики мне даже как-то неловко оглашать свой итоговый результат, а показывать фото улова и вовсе. Не каждый поверит, что такое количество щук и такого размера я поймал на спиннинг. Но факт налицо: в улове и трёшки, и двушки, и несколько полторашек. Щук весом меньше килограмма не было ни одной. Такого результата в моей рыболовной практике ещё никогда не было. Спасибо, лесное озеро! Осень, ты удивительна!