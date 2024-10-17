Чудики и монстры Раскопельского залива

16:09, 17 октября 2024, ПАИ

Листья берёзы пожелтели, гуси на юг потянулись – верные признаки начала клёва псковского осеннего хищника. Но ни щуки, ни судака. Лишь окунь в уловах, да зубастые крокодилы, с которыми наши рыболовы пока не справились. Об этом, а также о яхте с весёлым названием – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

«Чудик» на Чудском озере

Не даёт нам покоя наш любимый Раскопельский залив – выстрелил одним днём, а дальше всю неделю, как будто и не он стрелял, хищника, как и не бывало. Не таким мы его знали и всё думаем, что он вот-вот к прошлой классической осенней норме вернётся. Но сегодня уже третья рыбалка после великолепного дня и все три раза почти сплошные разочарования. Но радует погода, природа, великолепные осенние виды и неожиданные встречи.

Так на одной из прошедших в начале октября рыбалок (6 октября 2024 года) посреди залива я повстречался с маленькой, аккуратной и очень красивой яхтой. Мне она так понравилась, что я отложил в сторону свои спиннинги и приблизился к паруснику на расстояние фотовыстрела. Я был зачарован чистыми белоснежными линиями и корпуса, и паруса, синие полосы на них ещё больше подчёркивали гармонию цвета, места и времени. В тихий солнечный осенний день Раскопельский залив был и без того красив: яркое голубое небо и такого же цвета и яркости вода, в зеркале которой отражались редкие облака. И яхта так гармонично вписалась в этот пейзаж и блистала словно жемчужина, будто она здесь была всегда и всегда будет. Красиво необыкновенно!

Спросив разрешение, я подошёл ещё ближе к великолепному творению рук человеческих, какой-то десяток метров нас разделял. Вау! Какое же точное и интересное у яхты название. На корме я прочитал и тепло заулыбался: «Чудик». Так своё детище могли назвать только добрые люди. Я любовался яхтой, но всё же с не большим разочарованием: ещё десять минут назад на ней был поднят и второй, ярко красный парус, но только я приблизился, как яхтсмены его убрали. Эх, не удалось ещё более яркую, более красивую картинку запечатлеть.

И «Чудик» красивый и видео

Какова же была моя радость, когда, словно откликаясь на моё желание, этот красивый алый парус вновь взмыл к вершине мачты и тут же наполнился лёгким ветерком. Завораживающее зрелище… Я поблагодарил яхтсменов. Они в ответ все трое по-дружески помахали рукой.

В этот день можно было любоваться не только красивым парусником, но и яркими осенними пейзажами – осень зажгла свои золотые краски по всем берегам залива. Но вот с рыбой мы так и не встретились. Вот и сегодня в улове всего одна чуть закилушка. Разве это осенний улов? Но залива манит и манит. Будет погода на предстоящей недели, то мы обязательно вернёмся сюда снова, потому как появились к тому серьёзные основания. Но обо всём по порядку…

Не густо…

12 октября 2024 года. Раскопельский залив и Чудское озеро. Поехали втроём – я, Дмитрий и Стас. День всё короче и наш выезд из города сместился уже на 6:00. До берега Раскопельского залива добрались без проблем и в самый раз – рассвет только-только начинался. Собрались, накачались, взбодрились горячим кофеем из термоса и вперёд – все трое направились по разным направлениям. Предварительно договорились – если что, то звонить. К нашему всеобщему удовлетворению со связью и в заливе, и в озере на участке Раскопель – Островцы проблем нет.

Свою лодку я направил в сторону деревни Мда – именно туда, где неделю назад щука нас приятно удивила. Но ничего и нигде. И не то что крупной щуки нет, не то что мелкой надоедливой, но за полтора часа даже ни одной поклёвки не было.

Ну, ладно, у меня не клюёт, а товарищи чего молчат? Позвонил и одному, и другому. Потому и не звонят, что и у них почти такая же ситуация. Но, почти. Всё же иногда удары на спиннинги они слышали и по одной щучке поймали (Дмитрий – 1 300 граммов, Стас – 800 граммов). Переместился и я в восточную часть залива. Повстречался со Стасом: «Одну поймал, одного кого-то приличного тянул, но сход и ещё три-четыре удара было», – накоротке обрисовал он ситуацию.

К встрече с такими монстрами надо готовиться…

В каждой части Раскопельского залива имеются примеченные мною места, где щука клюёт чаще. Вот по этим маршрутам я всегда и прохожу и если клюёт или ударяет, то задерживаюсь там на полчаса, а то и более. Но, как оказалось – не в этот раз. И в одном месте восточной части залива пусто, и в другом, и в третьем.

Куда щука подевалась? На берёзах не только первые листья пожелтели, а это давний проверенный признак начала осеннего клёва хищника, но скоро уже и последние облетят, а аппетит щука так и не проявляет. И вот с такими мыслями прохожу я очередное «клёвое» место, как вдруг спиннинг, установленный в станке, так загнуло, что я испугался за его целостность.

Зацеп? Не должно быть, здесь глубоко. Я выключил двигатель, но лодка по инерции движется, значит не зацеп. Берусь двумя руками за изогнутый до критической дуги спиннинг, делаю два-три оборота катушки и понимаю, что на той стороне шнура что-то повисло и не шевелится. Но нет, шевелится! Значит там не что-то, а кто-то! И один раз этот кто-то увесисто, но коротко дёрнул, и другой. Неужели рыбина? Да ещё какая! Крутил катушку медленно, но с большим усилием. Ещё и поднявшийся ветер мешал – он гнал меня в одну сторону, а рыбина, сопротивляясь, тормозила в другую. Шнур был натянут до звона, фрикцион катушки, наверное, был перетянут, хотя периодически он жужжал, отдавая рыбине не больше, чем по метру шнура. Я продолжал тянуть, крутить и непроизвольно приговаривать: «Охренеть! Охренеть!». Такой тяжести, я, пожалуй, ещё никогда не держал на своих спиннингах.

Никаких уходов в сторону, никаких резких движений рыбина не делала, а упорно давила вниз, медленно приближаясь к лодке. Я уже начал оглядывать лодку, где там мой подсачек и думать, как бы его поближе ногой подвинуть, чтобы удобнее было взяться за него рукой. Полдороги я уже протянул, а сопротивление только усиливалось – крутить было всё труднее и труднее. До лодки оставалось не более пяти метров, рыбина всплывать даже не думала, давила вниз, её рывки становились всё серьёзнее и… Обрыв!!! Я взвыл от досады. Шнур толщиной 0,16 миллиметра повис на тюльпане жалким метровым куском.

Как же так? Именно этот спиннинг и этот шнур в этом году выдержали сильнейшее сопротивление и восьми- и девятикилограммовых щук. И ведь давно рыбачу, а сегодня опыта не хватило – ошибка на ошибке: и катушку не проверил перед рыбалкой, фрикцион оказался слишком затянут, и шнур надо было бы перед осенним сезоном заменить на новый. Но, что теперь умничать… И воблер жалко (голубенькая «Рапала» четырёхметрового заглубления). И не столько потому, что он дорогой, а потому, что в псковских рыболовных магазинах таких не сыскать, их больше нет в продаже. На неделе объеду все магазины ещё раз, но надежды очень мало.

Воды заметно убавилось

Привязал новый поводок, прицепил другой воблер, тоже четырёхметровый, но в течение следующего часа я больше ни одной поклёвки так и не увидел. Такая щучья рыбалка наскучила, я позвонил товарищам с предложением выйти в озеро за окунем. Дмитрий сразу согласился, а Станислав отказался, оказывается сегодня он окунёвые воблеры с собой не брал. Отправились вдвоём. Мы всегда выходим в «море» не по каналу, а по кратчайшей левой стороне Жирогла [пролив между Раскопельским заливом и Чудским озером. – Прим. авт.]. В этом году всё лето уровня воды в проливе хватало, чтобы наши лодочные моторы за дно не цеплялись. Но не в этот раз. Даже переведя моторы в мелководный режим, мы всё равно несколько раз зацепились винтами за песок мелководья. Туда кое-как перебрались, но обратно надо будет возвращаться строго по каналу.

Полосатый клевал сразу на два спиннинга

Быстро домчались до ближайшей окунёвой точки. Я распустил два спиннинга и уже через три минуты одновременно оба удилища и загнулись, задёргались. Ага! Вот где вы есть, полосатые. Пока управлялся с одним удилищем, попался почти трёхсотграммового размера окунь, на втором у окушка терпение закончилось и он благополучно сошёл. Заметив на экране смартфона точку на треке (навигационная программка Guru Maps), через тридцать метров я развернулся и пошёл по тому же месту. И вновь сразу две поклёвки. На этот раз выудил обоих полосатых. Удивительное начало. Неподалёку Дмитрий зацепил хорошего горбатого кабанчика, вынимал его с помощь подсака, не меньше полкило в нём точно будет. Клевало на каждом проходе. Давно такого окунёвого клёва мы не видели. Хотя осенью это на Чудском озере обычное явление – пока ветра не разгонят сбившегося в стаи окуня, такой клёв может быть и до самого льда.

Метрах в пятидесяти от нас стояла лодка с рыболовом, ловившим окуня на джиг. Увидев наши успехи, он сдвинулся в нашу сторону метров на двадцать. Тут же откуда-то примчалась ещё одна лодка с двумя «джигитами» и стала с другой стороны от нашего маршрута и тоже довольно близко. Рыбачить стало очень некомфортно – и нам мешают, и мы мешаем. Дмитрий первый не выдержал и ушёл вверх метров на триста к следующей нашей окунёвой точке. Я же ещё пытался какое-то время крутиться, но площадка для манёвров сузилась, на нужную мне «клёвую точку стало не выйти. Походил вокруг да около, поймал одного мелкого окушка, плюнул и ушёл к товарищу. Но там клевало очень редко. Я всё время оглядывался на первую точку и обрадовался, когда увидел, что сначала одна лодка ушла, а минут через десять и другая. Вернулся, но прежнего клёва уже не было. Хотя одним из последних попался самый крупный мой сегодняшний окунь весом граммов под 600. В итоге такой красавец оказался один, трёхсотграммовиков было штук шесть, а в основном в улове толстенькие окушки граммов по двести. Килограммов по пять подловили. Можно было бы и ещё порыбачить, клевало, но времени на рыбалку уже не оставалось, пора домой.

Подсачек и крокодил

На берегу повстречались с Леонидом, недавним новым знакомым, в июне на нашей поляне у костра познакомились. Они с супругой приехали попозже, часам к одиннадцати. Рыбачили в заливе, поймали одну щучку и… поймали, но не смогли затащить в лодку огромную зубастую крокодилицу. Леонид так мастерски рассказывал, как это было, с такими продолжительными и выразительными паузами, что даже я, вроде бы терпеливый по характеру, и то несколько раз его прерывал и подгонял: «Ну, и…? Ну, дальше-то что? Ну, не тяни… Чем закончилось-то?».

Лёня после каждого моего вопроса улыбался во всю ширь своего лица и после наслаждения очередной паузой, не торопясь, продолжал: «К лодке долго подтаскивал и с трудом подвёл к борту. Щука просто огромная». И опять пауза. «А что дальше? Дина приготовила подсак, но его размер меньше щучьей головы оказался». С этими словами он подсачек надел на свою голову, только голова Леонида туда и поместилась, и продолжил: «Вот примерно так и было. И ни с головы, ни с хвоста не взять». А ещё и его спутница со смущённой улыбкой добавляла: «Я первый раз в своей жизни рыбачила. Когда я увидела, то обомлела. Щука такая толстая, такая страшная и очень большая» – и широко развела руками, ну, как настоящий рыболов.

«А как надо было? – не рассказав, чем же закончилось, Леонид начал сыпать вопросами. – А можно ли было, не затаскивая такую щуку в лодку, отбуксировать её к берегу?». «Так чем всё же закончилось?» – мне именно это не терпелось поскорее узнать, потому как мы встретились, когда я по очереди выносил свои вещи и принадлежности из лодки на берег и в руках у меня всё время что-то было. «Щука две-три минуты отдыхала у правого борта нашей лодки, едва шевеля плавниками и хвостом. Мы в это время и так и этак пытались надеть на неё наш сачок для бабочек. Бесполезно! А потом она, не торопясь и не останавливаясь, двинула вдоль борта, шнур натянулся, спиннинг согнулся и воблер выскочил у неё изо рта. Помахала она нам хвостиком и больше мы её не видели», – заключил Леонид.

Минут десять мы ещё рассуждали, как могло бы быть, да как лучше было бы поступить. Я поделился советом, мне опытные рыболовы с самого начала говорили, что подсачек должен быть такой, чтобы в него запросто мог вьетнамец помещаться. У меня именно такой. Рассказал и нашим знакомцам и свою сегодняшнюю историю. После чего Леонид со спутницей отправились на вечерний клёв, а мы, загрузившись, уехали домой.

По дороге к дому, разговаривая, возвращаясь к нашей сегодняшней рыбалке и к истории Леонида, Дмитрий сделал вывод: «Удивительно. Ни мелкая щука, ни средняя – не клюёт. А огромные крокодилы – пожалуйста. Ведь это же не случайно в один день и у тебя, и у Леонида клюнули такие монстры. В следующий раз надо будет целенаправленно поохотиться именно за такими трофеями». С чем я и согласился.

P. S. На следующий день мы вновь отправились на рыбалку. Ну, не пропадать же великолепному осеннему дню. Но рыбачили не в заливе, а решили проверить Желчу. Столько рыбы мы ещё не видели... Но об этом расскажу в следующем выпуске рыболовной странички.