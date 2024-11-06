Пациенты поликлиники №3 Пскова смогут встретиться и задать вопросы руководству учреждения
Пациенты поликлиники №3 Пскова смогут встретиться и задать вопросы руководству учреждения, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
«Уважаемые пациенты поликлиники № 3 Пскова. Приглашаем вас на встречу с руководством Псковской городской поликлиники, которая состоится в ближайшее время. Пожалуйста, проголосуйте за удобное для вас время встречи, чтобы вы могли задать вопросы и поделиться конструктивными предложениями по улучшению работы нашей поликлиники. Ваше мнение важно для нас», – отметили в поликлинике.
Проголосовать можно здесь: vk.com/polic3_pskov?w=wall-174340354_5977.
Ранее, 1 ноября, уже проходила встреча главного врача Псковской городской поликлиники Максима Борисюка с пациентами поликлиники.
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