Максим Борисюк встретился с пациентами Псковской городской поликлиники
Встреча с руководством Псковской городской поликлиники прошла сегодня, 1 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
«Встреча направлена на то, чтобы максимально учесть пожелания и решить болезненные вопросы. Такие мероприятия будут регулярными», – отметил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.
Присутствующие смогли задать все интересующие вопросы. Среди них были не только пациенты, но и работники медицинской организации.
Были заданы и вопросы на тему медицинских кадров. «Кадровая проблема уже решается. Сейчас уже начат их поиск, будем привлекать людей из других регионов», – подчеркнул Максим Борисюк.
Главврач также добавил, что будет решаться вопрос предоставления жилья медицинским работникам.
«Если будут экстренные вопросы, можно обращаться в третью поликлинику, в 85-й кабинет», – сказал врач. Также решается вопрос организации горячей линии.
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