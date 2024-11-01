Максим Борисюк встретился с пациентами Псковской городской поликлиники

18:35, 01 ноября 2024, ПАИ

Встреча с руководством Псковской городской поликлиники прошла сегодня, 1 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Встреча направлена на то, чтобы максимально учесть пожелания и решить болезненные вопросы. Такие мероприятия будут регулярными», – отметил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.

Присутствующие смогли задать все интересующие вопросы. Среди них были не только пациенты, но и работники медицинской организации.

Были заданы и вопросы на тему медицинских кадров. «Кадровая проблема уже решается. Сейчас уже начат их поиск, будем привлекать людей из других регионов», – подчеркнул Максим Борисюк.

Главврач также добавил, что будет решаться вопрос предоставления жилья медицинским работникам.

«Если будут экстренные вопросы, можно обращаться в третью поликлинику, в 85-й кабинет», – сказал врач. Также решается вопрос организации горячей линии.