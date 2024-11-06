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Общество

Чоповцы из «Группы Довмонта» в Пскове охраняли госпредприятие без обязательных документов

Управление Росгвардии по Псковской области обратилось в суд с заявлением о привлечении частного охранного предприятия «Группа Довмонт» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.КоАП РФ. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Выяснилось, что государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» сотрудники ЧОПа «Группа Довмонт» охраняли, не имея правового статуса частного охранника и личной карточки охранника.

Предварительное и судебное заседания назначены на 5 декабря.

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