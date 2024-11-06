Чоповцы из «Группы Довмонта» в Пскове охраняли госпредприятие без обязательных документов
Управление Росгвардии по Псковской области обратилось в суд с заявлением о привлечении частного охранного предприятия «Группа Довмонт» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.КоАП РФ. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
Выяснилось, что государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» сотрудники ЧОПа «Группа Довмонт» охраняли, не имея правового статуса частного охранника и личной карточки охранника.
Предварительное и судебное заседания назначены на 5 декабря.
С любовью и кропотливо из Пскова: «Первый Псковский» выпустил ролик о Руслане Комлевой
В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
Псковский губернатор пригласил руководителя Росмолодёжи на церемонию открытия Дома молодёжи