Об основных изменениях законодательства о налогах расскажут псковичам 8 ноября

11:46, 07 ноября 2024, ПАИ

Вебинар, в рамках которого псковичи смогут узнать об основных изменениях законодательства о налогах и сборах в 2025 году, проведёт УФНС России по Псковской области 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикерами выступят главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС № 1 Анна Власова и главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Юрий Бородин.

Также эксперты расскажут о преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими объектами.

Участники вебинара смогут задать интересующие вопросы по заявленным темам и получить квалифицированные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.

Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение более 20 мероприятий, направленных на повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.