Об основных изменениях законодательства о налогах расскажут псковичам 8 ноября
Вебинар, в рамках которого псковичи смогут узнать об основных изменениях законодательства о налогах и сборах в 2025 году, проведёт УФНС России по Псковской области 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Спикерами выступят главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС № 1 Анна Власова и главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Юрий Бородин.
Также эксперты расскажут о преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими объектами.
Участники вебинара смогут задать интересующие вопросы по заявленным темам и получить квалифицированные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.
Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение более 20 мероприятий, направленных на повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.
С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.
Как на рынок недвижимости в Псковской области влияют изменения условий ипотеки, рассказали эксперты
Андрей Ульянов: В Пскове есть предприниматели, желающие работать на ярмарке на улице Пушкина
О преимуществах переводов через СБП и опросе о безопасности финансовых услуг поговорят на «Серебряном дожде»