Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Об основных изменениях законодательства о налогах расскажут псковичам 8 ноября

Вебинар, в рамках которого псковичи смогут узнать об основных изменениях законодательства о налогах и сборах в 2025 году, проведёт УФНС России по Псковской области 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикерами выступят главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС № 1 Анна Власова и главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Юрий Бородин.

Также эксперты расскажут о преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими объектами.

Участники вебинара смогут задать интересующие вопросы по заявленным темам и получить квалифицированные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.

Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение более 20 мероприятий, направленных на повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 ноября 2024

Как на рынок недвижимости в Псковской области влияют изменения условий ипотеки, рассказали эксперты
07 ноября 2024

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам
06 ноября 2024

Андрей Ульянов: В Пскове есть предприниматели, желающие работать на ярмарке на улице Пушкина
06 ноября 2024

Банк России заявил о вероятности повышения ключевой ставки
06 ноября 2024

Опрос о безопасности финансовых услуг предлагают пройти россиянам
06 ноября 2024

О преимуществах переводов через СБП рассказал эксперт
06 ноября 2024

О преимуществах переводов через СБП и опросе о безопасности финансовых услуг поговорят на «Серебряном дожде»
05 ноября 2024

Как Банк России способствует повышению финансовой грамотности населения, рассказал эксперт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...