День антиядерных акций проходит сегодня в мире

15:23, 09 ноября 2024, ПАИ

Международный день антиядерных акций отмечают сегодня, 9 ноября. Как пишет calend.ru, экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах акции протеста, демонстрации и пикеты против развития атомной энергетики и за повышение её безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и в местах с повышенным радиоактивным фоном устанавливают знаки, которые информируют граждан об опасности.

По мнению сторонников антиядерных движений, работа атомных электростанций далеко не безопасна. Риск радиационных аварий и катастроф исключить невозможно, уверены экологи. Подтверждение их слов – крупные аварии, происшествия и инциденты, которые случаются на АЭС во всём мире.

Отметим, что в мире существуют и другие дни, посвящённые борьбе с ядерным оружием и его испытаниями, среди них – День мобилизации против угрозы ядерной войны (29 января) и Международный день действий против ядерных испытаний (29 августа).