Субботник провели на территории Дома молодёжи в Пскове

22:11, 09 ноября 2024, ПАИ

Субботник провели на территории Дома молодёжи в Пскове, сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Команда волонтёров ресурсного центра вместе с сотрудниками центра молодёжи, комитета по молодёжной политике и активистами «Движения первых» убрали опавшие листья и мусор. Это не просто субботник, а вклад в создание чистого и комфортного пространства для всех, отметила руководитель центра молодёжи Алеся Михачёва.

Ранее субботник в Пскове провели сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области.