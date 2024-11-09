Субботник провели на территории Дома молодёжи в Пскове
Субботник провели на территории Дома молодёжи в Пскове, сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
Команда волонтёров ресурсного центра вместе с сотрудниками центра молодёжи, комитета по молодёжной политике и активистами «Движения первых» убрали опавшие листья и мусор. Это не просто субботник, а вклад в создание чистого и комфортного пространства для всех, отметила руководитель центра молодёжи Алеся Михачёва.
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