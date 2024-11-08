Сотрудники регионального МЧС провели субботник в Пскове
На территории Главного управления МЧС России по Псковской области сегодня, 8 ноября, прошёл субботник. Личный состав ведомства привёл в порядок внутренние помещения зданий, а также навёл чистоту на прилегающих территориях. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
«Сотрудники ведомства регулярно принимают участие в мероприятиях по благоустройству городских территорий и экологических акциях, целью которых является объединение граждан идеей сбережения природы, возрождение местных традиций, экологическое и патриотическое образование», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что при пожарах сотрудники МЧС спасли жизни 359 человек, материальные ценности на сумму 13 млн 550 тысяч рублей, 138 строений и 31 единицу автотранспорта.
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