Сотрудники регионального МЧС провели субботник в Пскове

20:55, 08 ноября 2024, ПАИ

На территории Главного управления МЧС России по Псковской области сегодня, 8 ноября, прошёл субботник. Личный состав ведомства привёл в порядок внутренние помещения зданий, а также навёл чистоту на прилегающих территориях. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

«Сотрудники ведомства регулярно принимают участие в мероприятиях по благоустройству городских территорий и экологических акциях, целью которых является объединение граждан идеей сбережения природы, возрождение местных традиций, экологическое и патриотическое образование», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при пожарах сотрудники МЧС спасли жизни 359 человек, материальные ценности на сумму 13 млн 550 тысяч рублей, 138 строений и 31 единицу автотранспорта.