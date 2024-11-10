Уроженка Великолукского района завоевала бронзу на международном полумарафоне в Италии

21:55, 10 ноября 2024, ПАИ

Уроженка деревни Переслегино Великолукского района Ульяна Аввакуменкова завоевала бронзу на международном полумарафоне. Об этом пишет газета «Наш путь».

Сегодня, 10 ноября, в окрестностях города Рива-дель-Гарда на севере Италии прошёл XXII Международный полумарафон. В нём приняли участие 2 656 человек.

Спортсменка Ульяна Аввакуменкова заняла на соревнованиях третье место в абсолютном зачёте и второе в своей возрастной группе, уступив чемпионке мира Марине Арзамасовой из Белоруссии.

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