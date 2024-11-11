Почти в два раза выросла численность дружинников в Псковской области

12:16, 11 ноября 2024, ПАИ

Почти в два раза выросла численность дружинников в Псковской области за 2024 год, сообщил губернатор Михаил Ведерников в поздравительной речи на торжественном мероприятии, посвящённом Дню сотрудников органов внутренних дел России, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня на территории региона создано уже 58 таких дружин общей численностью 840 дружинников. Для сравнения, в прошлом году действовало 35 дружин общей численностью 441 человек», – отметил Михаил Ведерников.

Народные дружины продолжают содействовать полиции в охране общественного порядка, подчеркнул губернатор.