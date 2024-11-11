Михаил Ведерников наградил сотрудников МВД в честь профессионального праздника

10:45, 11 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с приветственным словом и наградил сотрудников МВД на торжественном мероприятии, посвящённом Дню сотрудников органов внутренних дел России, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Дорогие друзья, вы связали свою судьбу с важной и непростой профессией, которая требует большой стойкости, личного мужества, твёрдости, профессионализма, но вместе с тем и очень чуткого и внимательного отношения к людям. И сегодня в условиях современных вызовов особенно важно сохранять стабильность повседневной жизни, обеспечивать безопасность и спокойствие наших людей. Рискуя жизнью, жертвуя личным временем, вы с этими задачами успешно справляетесь», – обратился к сотрудникам УМВД России по Псковской области Михаил Ведерников.

За особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод жителей Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» Михаил Ведерников наградил начальника УКОН УМВД России по Псковской области полковника полиции Александра Мамаева, председателя Псковской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел полковника милиции в отставке Николая Северинюка.

Также глава региона наградил сотрудников УМВД почётными знаками, грамотами губернатора, благодарственными письмами, подарками, нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД» и другими медалями МВД.

Майору полиции Марии Максимовой присвоили звание «подполковник полиции».

Губернатор также подчеркнул, что благодаря сотрудникам органов внутренних дел обстановка в регионе остаётся стабильной.