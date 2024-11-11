В ПсковГУ разработали электронную базу данных об исторических образах врагов России

18:38, 11 ноября 2024, ПАИ

Электронная база данных «Образ врага в российской дореволюционной периодической печати XX века» получила свидетельство о государственной регистрации. Над созданием базы работала научная проектная группа, в состав которой вошли представители научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» и кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Василий Фролов, Людмила Алиева, Лидия Антонова. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

«База данных создана как электронный ресурс, выполняющий роль онлайн-хранилища научных статей и материалов, посвящённых исследованию и анализу образа врага в российской дореволюционной периодической печати XX века. Она содержит обширную базу файлов и документов, в которых содержится аналитическое описание образов государств и их народов, являвшихся в начале XX века (1900–1917) противниками (соперниками) Российской империи на театрах боевых действий, а также в борьбе за экономическое и политическое влияние в Европе», – отметил руководитель проекта Василий Фролов.

Ознакомиться с контентом базы данных проекта «Образ врага в российской дореволюционной периодической печати XX века» можно на официальном портале по ссылке.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда.