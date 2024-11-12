Вызывающий рак завтрак назвала врач

08:15, 12 ноября 2024, ПАИ

Не стоит покупать для семьи сосиски на завтрак, считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова, пишет «Российская газета».

Сосиски вызывают рак и другие проблемы со здоровьем, пояснила она и добавила, что виной всему канцерогены, которые содержатся в продукте. Также в сосисках зачастую есть нитраты и усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы.

Если сосиски включать в рацион постоянно, то есть риск развития опасных процессов в кишечнике и желудке.

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