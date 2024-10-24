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Омлет, каша и сырники: псковичам рассказали, из чего состоит правильный завтрак

В региональном комитете по здравоохранению псковичам рассказали, из чего состоит правильный завтрак.

Так, специалисты рекомендуют ещё до утреннего приема пищи, сразу после пробуждения, выпить стакан воды. Это запустит работу пищеварительной системы и станет основой другой полезной привычки – приема достаточного количества жидкости в течение дня.

Энергоемкость первого приема пищи должна составлять 20–25% от общего дневного рациона. Если человек встает очень рано, допустимо разделить завтрак на две части: одну – съесть дома, а вторую – на работе, устроив себе поздний завтрак.

Оптимальный завтрак включает в себя три группы продуктов: цельнозерновые нерафинированные крупы или хлеб, кисломолочные продукты низкой жирности, овощи, фрукты и ягоды.

Примеры простых вариантов ежедневного завтрака: омлет с овощами, яичница с цельнозерновым хлебом и свежими овощами, отварное мясо с тостом и овощным салатом, самостоятельно приготовленные сырники с ягодами, цельнозерновая каша с кусочками фруктов, отварное яйцо и тост с авокадо.

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