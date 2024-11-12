Мастер-класс и турнир по баскетболу 3x3 для подростков с поражением органов слуха прошли в Пскове

12:48, 12 ноября 2024, ПАИ

Мастер-класс и турнир по баскетболу 3x3 для подростков с поражением органов слуха прошли в Пскове в рамках реализации грантового проекта Российской федерации баскетбола «Оздоровительный баскетбольный фестиваль «Без границ». Об этом сообщается в группе «Федерация баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



Фото: «Федерация баскетбола Псковской области»



















«Целями являлись привлечение ребят с нарушением органа слуха к регулярным занятиям спортом и популяризация адаптивного баскетбола в Псковской области», – сообщается в группе. В турнире победу одержала команда «Чёрные».

Мероприятие прошло при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, Российской федерации баскетбола, Всероссийского общества инвалидов и «Федерации баскетбола Псковской области».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».