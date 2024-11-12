Проезд по улице Радужной в Псковском районе перекроют 13 ноября

17:07, 12 ноября 2024, ПАИ

Проезд по улице Радужной в деревне Борисовичи Псковского района перекроют 13 ноября, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Улицу перекроют с 8:30 до 14:00 из-за работ по укладке водопропускной трубы. Администрация района просит водителей воспользоваться другими маршрутами для проезда.