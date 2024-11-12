Пыталовский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону
Паспорт готовности к отопительному сезону получил Пыталовский муниципальный округ. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Пакет документов о подготовке муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций проверен Ростехнадзором по Псковской области, и муниципалитету выдан паспорт готовности к текущему отопительному периоду», – отметила глава Пыталовского муниципального округа.
Ранее сообщалось, что паспорта готовности получили 30 из 37 теплоснабжающих организаций Псковской области.
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