Пыталовский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону

20:19, 12 ноября 2024, ПАИ

Паспорт готовности к отопительному сезону получил Пыталовский муниципальный округ. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пакет документов о подготовке муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций проверен Ростехнадзором по Псковской области, и муниципалитету выдан паспорт готовности к текущему отопительному периоду», – отметила глава Пыталовского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что паспорта готовности получили 30 из 37 теплоснабжающих организаций Псковской области.