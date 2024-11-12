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Общество

Пыталовский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону

Паспорт готовности к отопительному сезону получил Пыталовский муниципальный округ. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пыталовский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону. Фото со страницы Веры Кондратьевой в соцсети «ВКонтакте»

«Пакет документов о подготовке муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций проверен Ростехнадзором по Псковской области, и муниципалитету выдан паспорт готовности к текущему отопительному периоду», – отметила глава Пыталовского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что паспорта готовности получили 30 из 37 теплоснабжающих организаций Псковской области.

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