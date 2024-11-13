Строительство сестринского корпуса в Свято-Введенском монастыре продолжается в Островском районе
Строительство сестринского корпуса в Свято-Введенском женском монастыре в посёлке Владимирец продолжается в Островском районе, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
Старое здание разобрали, поскольку оно ранее пострадало при пожаре. В сентябре полностью закрыли контур нового здания, оштукатурили стены и провели электрику. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке и установке системы отопления.
Напомним, что одно из зданий монастыря сгорело в апреле этого года. Подробности происшествия читайте здесь.
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Строительство сестринского корпуса в Свято-Введенском монастыре продолжается в Островском районе