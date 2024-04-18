Не исключена криминальная версия: «АиФ-Псков» узнал подробности пожара на родине князя Владимира

11:10, 18 апреля 2024, ПАИ

«АиФ-Псков» узнал подробности пожара, который произошёл в одном из зданий Свято-Введенского женского монастыря в Островском районе 12 апреля. Из-за сильного ветра возгорание быстро распространилось, и от двух корпусов остались только фрагменты стен, фундамент и обгоревшая мебель. В монастыре подозревают, что причиной пожара стал поджог.

В корпусе, с которого начался пожар, был расположен лазарет и еще несколько келий. Из них не уцелело ничего. «Еле-еле удалось старенькую сестру вытащить оттуда через окно, выйти иным способом уже не представлялось возможным», – рассказали в монастыре.

При этом это далеко не первое возгорание за последнее время. «То, что происходит, носит криминальный характер», – уверены монахини.

Подробнее об этом читайте в «АиФ-Псков».