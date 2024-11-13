Прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка в Островском районе
Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту гибели подростка в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры.
Установление обстоятельств гибели подростка в Островском районе поставлено на контроль прокуратуры. Кроме того, по поручению прокурора области Андрея Мошкова организована проверка по факту гибели подростка.
Ранее сообщалось, что 17-летний подросток погиб после отравления пропаном в Островском районе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 ноября 2024
Смерчи в Псковской области стали объектом исследования Института физики атмосферы РАН