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Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка в Островском районе

Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту гибели подростка в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры.

Установление обстоятельств гибели подростка в Островском районе поставлено на контроль прокуратуры. Кроме того, по поручению прокурора области Андрея Мошкова организована проверка по факту гибели подростка.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток погиб после отравления пропаном в Островском районе.

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