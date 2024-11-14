Великолукский и Новосокольнический районы станут муниципальными округами в следующем году

09:31, 14 ноября 2024, ПАИ

Великолукский и Новосокольнический районы станут муниципальными округами в следующем году. Об этом по итогам заседания Ассоциации муниципальных образований Псковской области сообщили глава Великолукского района Алексей Кузьмин и глава Новосокольнического района Виталий Соловьев.

«Для Великолукского района тема муниципальной реформы актуальна. Уже в следующем году наш район станет муниципальным округом с единой системой управления. Администрации сельских поселений станут территориальными отделами, но для жителей ничего не измениться. Также в 2025 году пройдут выборы в районное Собрание депутатов», – отметил Алексей Кузьмин.

Преобразование районов в муниципальные округа – требование времени и необходимая инициатива, добавил он.

Также, по словам Виталия Соловьева, планируется, что в следующем году Новосокольнический район также затронут изменения. После этого район станет округом.

Ранее сообщалось, что после перехода на новую систему управления муниципалитеты Псковской области показывают более высокие результаты.