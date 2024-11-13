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Общество

После перехода на новую систему управления муниципалитеты Псковской области показывают более высокие результаты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов приняли участие в заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Муниципалитеты после перехода на новую систему организации власти на местах показывают более высокие результаты.

«По итогом трёх кварталов мы видим, что те, кто перешли на новую систему управления, в рейтинге по нацпроектам поднялись в среднем на 5–7 пунктов. Это хороший результат и говорит о том, что инструментов и контроля стало больше. Совет Федерации поддержал наше предложение о включении 25 населённых пунктов в список опорных. На этом тоже будет большой пласт работы выстраиваться. И в системе округа, конечно, это будет работать более эффективно», – отметил губернатор.

В частности, о преимуществах преобразования района в округ рассказал глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

«Во-первых, это единый бюджет, который позволяет оперативно распределять все имеющиеся ресурсы для того, чтобы выполнить все полномочия, которыми наделены муниципалитеты законодательством. Вторая положительная стороны – это единая кадровая служба. Когда мы можем видеть весь кадровый потенциал, который есть у нас в муниципалитете. Мы можем оперативно назначать на должность, чтобы повысить эффективность нашей работы. Раньше у нас были пять поселений и район. Каждое поселение размещало свои контракты: на освещение, на уборку дорог и другие. Сейчас на территории округа размещаем один контракт. Суммы намного больше, выходят на аукцион более значимые игроки, которые могут себе позволить при таких объёмах снижать стоимость контракта. А для нас большой плюс – это экономия денежных средств, которые мы можем направить на те мероприятия, которые необходимы в округе», – отметил Юрий Ильин.

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