Псковские пекари сразятся за титул «Лучший по профессии» 25 ноября

10:25, 14 ноября 2024, ПАИ

Конкурс «Лучший по профессии» среди пекарей состоится 25 ноября на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса (улица Леона Поземского, 122), сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Участников ждёт теоретическая и практическая часть, где они смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки. Тест будет состоять из 20 вопросов, после чего пять конкурсантов с наибольшим количеством баллов перейдут к выполнению практического задания – изготовлению псковского каравая.

Оценка участников будет зависеть не только от вкуса изделия, но и от того, насколько хорошо они организуют своё рабочее место и насколько высокий уровень культуры труда продемонстрируют. Организатором конкурса среди пекарей является МКУ «Снежинка».

По итогам конкурса победители получат денежное вознаграждение: за первое место – 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч рублей, за третье место – 20 тысяч рублей. Призёрам вручат благодарственные письма администрации Пскова, призы и подарки от организаторов.

Отметим, что в этом году в рамках конкурса «Лучший по профессии» состоятся также состязания среди визажистов, столяров и штукатуров. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 14 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Консультацию можно получить в отделе предпринимательства и потребительского рынка по телефонам (8 8112) 29-10-71, 29-10-67.