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Великолукский боец ММА Руслан Шамилов попал в кард февральского турнира ACA

Великолукский боец смешанных единоборств Руслан Шамилов попал в кард турнира лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), который пройдёт в феврале. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Сейчас Руслан Шамилов ведёт активную подготовку к своему следующему поединку, который состоится в Москве либо в Санкт-Петербурге. «Я хотел подраться в декабре, но очень большая очередь из бойцов, которые ещё не дрались во второй половине этого года, поэтому на предстоящий турнир мест не осталось и я в начале следующего года подерусь», – сказал Руслан Шамилов. Вероятнее всего, великолучанин проведёт сборы в Дагестане.

В нынешнем году Шамилов подписал контракт с одной из крупнейших лиг по ММА в России – ACA. В рамках турнира ACA 174 великолукский боец выиграл у бразильца Эвертона Полакуини, а в августе в турнире ACA 178 он победил киргизского спортсмена Тилека Машрапова – эта победа стала 14-й в его послужном списке.

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