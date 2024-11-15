Поиски пропавшего без вести 82-летнего псковича провели на реке Мирожке

09:52, 15 ноября 2024, ПАИ

Специалисты поисково-спасательного отряда Пскова провели на воде поиски пропавшего пенсионера, сообщили ПАИ в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Поисковые работы проводились на воде в акватории реки Мирожки.

Без вести пропавший 82-летний мужчина по итогам поисковых работ не найден.