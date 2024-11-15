В России производителей молока заставили снизить цены
«Экомилк» и «Вимм-Билль-Данн», известный по марке «Домик в деревне», вернули цены на молоко после прокурорской проверки, пишет пресс-служба Генпрокуратуры России.
Проверки организовали из-за сообщений о подорожании молока. «Данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации», – отметили в пресс-службе.
Напомним, что 1 ноября Пушкиногорский маслосырзавод поднял цены на молоко на 10 %, а крупнейший производитель молочной продукции в России «Эконива» снизил отпускные цены на сливочное масло на 10 %.
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