В России производителей молока заставили снизить цены

12:52, 15 ноября 2024, ПАИ

«Экомилк» и «Вимм-Билль-Данн», известный по марке «Домик в деревне», вернули цены на молоко после прокурорской проверки, пишет пресс-служба Генпрокуратуры России.

Проверки организовали из-за сообщений о подорожании молока. «Данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что 1 ноября Пушкиногорский маслосырзавод поднял цены на молоко на 10 %, а крупнейший производитель молочной продукции в России «Эконива» снизил отпускные цены на сливочное масло на 10 %.