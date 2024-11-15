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Общество

Псковичи рассказали, чего они ждут от работы в 2025 году

Больше всего от работы в 2025 году псковичи ждут повышения заработной платы, карьерного роста и адекватности начальства, следует из данных опроса SuperJob.

Так, 66 % работающих горожан в новом году ждут увеличения зарплаты, 30 % – стабильности и карьерного роста, на адекватность руководства рассчитывают 26 %, а новые и интересные задачи ждут 24 % людей. Надежду на улучшение условий труда не теряет 19 % опрошенных, а 17 % хотели бы получить расширенный компенсационный пакет. О снижении рабочей нагрузки мечтают 12 %, а 11 % ожидают признания их заслуг перед компанией. Только 4 % псковичей ничего не ждут от работы в 2025 году.

О повышении зарплаты чаще заявляли женщины, чем мужчины: 66 % против 60 %. Также псковички ждут в будущем году адекватности руководства, улучшения условий труда и снижения нагрузки. Мужчин интересуют новые задачи и признание в глазах руководителей.

Люди старше 45 лет чаще мечтают о стабильности и высокой зарплате. Молодые псковичи хотели бы выполнять интересные задачи, но при соблюдении комфортных условий труда и продуктивных отношений с начальством.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году. Он вырастет на 16,6 % – до 22 440 рублей.

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