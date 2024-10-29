Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ в 2025 году

17:39, 29 октября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2025 году сегодня, 29 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», – говорится в указе.

Так, с начала следующего года МРОТ вырастет с 19 242 рублей до 22 440 рублей – на 16,6 %.

Напомним, что 22 октября законопроект был принят во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы. А на следующий день его одобрил Совет Федерации.