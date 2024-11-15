Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин посоветовал псковичам позаботиться о своём здоровье

​Глава Пскова Борис Елкин посоветовал жителям города позаботиться о своём здоровье. О диспансеризации населения шла речь на встрече с главным врачом Псковской городской поликлиники Максимом Борисюком и представителями предприятий, которая прошла сегодня, 15 ноября.

Борис Елкин посоветовал псковичам позаботиться о своём здоровье. Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

О собственном здоровье необходимо заботиться. Многие из нас пренебрегают этим и, к сожалению, в какой-то момент оказываются один на один со сложным заболеванием. Однако следить за своим здоровьем совсем не сложно. Для этого необязательно обращаться в платную клинику или стоять в очередях в поликлинике. Можно пройти бесплатную диспансеризацию прямо на рабочем месте.

Существует несколько вариантов прохождения диспансеризации. Это может быть мобильный ФАП, оснащённый всем необходимым оборудованием, либо специализированный кабинет на предприятии, где проведут осмотр и возьмут все необходимые анализы. Поликлиника готова приглашать трудовые коллективы и в отделение профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22, причём не только в рабочие, но и вечерние часы, отметил глава Пскова.

Кроме того, каждый человек может записаться на диспансеризацию через «Госуслуги» или в любом отделении поликлиники. Подробности здесь.

«Словом, все условия для комфортной диспансеризации созданы. Осталось понять, что это нужно каждому из вас!» – подчеркнул Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что Максим Борисюк стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

Устройство инженерных систем и благоустройство пришкольной территории продолжаются в строящейся школе в Себеже
15 ноября 2024

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района
15 ноября 2024

Борис Елкин посоветовал псковичам позаботиться о своём здоровье
15 ноября 2024

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения
15 ноября 2024

Псковичей приглашают на новую программу библиотеатра «Прямая речь»
15 ноября 2024

В Псковской области определили победителей конкурса молодых учёных-химиков
15 ноября 2024

В Пскове подведены итоги форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
15 ноября 2024

Михаил Шауркин поблагодарил железнодорожника за историческое расследование, связанное с дновским вокзалом

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...