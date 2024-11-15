Борис Елкин посоветовал псковичам позаботиться о своём здоровье
Глава Пскова Борис Елкин посоветовал жителям города позаботиться о своём здоровье. О диспансеризации населения шла речь на встрече с главным врачом Псковской городской поликлиники Максимом Борисюком и представителями предприятий, которая прошла сегодня, 15 ноября.
О собственном здоровье необходимо заботиться. Многие из нас пренебрегают этим и, к сожалению, в какой-то момент оказываются один на один со сложным заболеванием. Однако следить за своим здоровьем совсем не сложно. Для этого необязательно обращаться в платную клинику или стоять в очередях в поликлинике. Можно пройти бесплатную диспансеризацию прямо на рабочем месте.
Существует несколько вариантов прохождения диспансеризации. Это может быть мобильный ФАП, оснащённый всем необходимым оборудованием, либо специализированный кабинет на предприятии, где проведут осмотр и возьмут все необходимые анализы. Поликлиника готова приглашать трудовые коллективы и в отделение профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22, причём не только в рабочие, но и вечерние часы, отметил глава Пскова.
Кроме того, каждый человек может записаться на диспансеризацию через «Госуслуги» или в любом отделении поликлиники. Подробности здесь.
«Словом, все условия для комфортной диспансеризации созданы. Осталось понять, что это нужно каждому из вас!» – подчеркнул Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что Максим Борисюк стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
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