Работу Псковской городской поликлиники обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное

16:06, 15 ноября 2024, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 15 ноября в 14:00 стал главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.

Главное:

Задача №1 – решение кадровой проблемы в городской поликлинической сети.

На врачах городской поликлиники лежит «запредельная нагрузка».

Средний возраст медперсонала – 40–50 лет, 30% – возраст 60+.

Регион предлагает хорошие меры поддержки специалистам, переехавшим в область: компенсация аренды жилья, подъёмные и квартальные выплаты в первый год работы.

Главный врач высоко оценил работу поликлинической лаборатории. Материально-техническая оснащённость оценивается как хорошая.

В перспективе планируется ввести в работу систему управления качеством и безопасностью.

«Сейчас работаем в режиме пожарной команды. Наша задача – работать в плановом порядке».

В скором времени в поликлинике появится единая служба неотложной и экстренной медицинской помощи.

В поликлинике №2 планируется сделать ремонт входной группы.

Сейчас самое время пройти диспансеризацию. Сотрудники кол-центра приглашают по телефону и СМС. Никакие персональные данные не запрашиваются, уточняется исключительно дата посещения.