Работу Псковской городской поликлиники обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное
Гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 15 ноября в 14:00 стал главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.
Главное:
Задача №1 – решение кадровой проблемы в городской поликлинической сети.
На врачах городской поликлиники лежит «запредельная нагрузка».
Средний возраст медперсонала – 40–50 лет, 30% – возраст 60+.
Регион предлагает хорошие меры поддержки специалистам, переехавшим в область: компенсация аренды жилья, подъёмные и квартальные выплаты в первый год работы.
Главный врач высоко оценил работу поликлинической лаборатории. Материально-техническая оснащённость оценивается как хорошая.
В перспективе планируется ввести в работу систему управления качеством и безопасностью.
«Сейчас работаем в режиме пожарной команды. Наша задача – работать в плановом порядке».
В скором времени в поликлинике появится единая служба неотложной и экстренной медицинской помощи.
В поликлинике №2 планируется сделать ремонт входной группы.
Сейчас самое время пройти диспансеризацию. Сотрудники кол-центра приглашают по телефону и СМС. Никакие персональные данные не запрашиваются, уточняется исключительно дата посещения.
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