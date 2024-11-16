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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство территории по программе ФКГС в Пыталово

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал в рамках рабочего выезда благоустройство территории по программе «Формирование комфортной городской среды» в Пыталово. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство территории по программе ФКГС в Пыталово. Здесь и далее: скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Во дворе жилой многоквартирной застройки на улице Белорусской установлены два детских игровых комплекса, качели, скамейки и урны. Также приведены в порядок пешеходные дорожки и проведено озеленение. Эту территорию выбрали сами жители большинством голосов в ходе голосования в 2023 году. На реализацию проекта было выделено 2,4 миллиона рублей.

Ранее, тоже по программе ФКГС, в этом дворе были отремонтированы дороги и тротуары, отметила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

«Хороший пример, когда люди объединяются, дружно голосуют, помогают – тогда и результат есть», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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