Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство территории по программе ФКГС в Пыталово

09:40, 16 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал в рамках рабочего выезда благоустройство территории по программе «Формирование комфортной городской среды» в Пыталово. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Во дворе жилой многоквартирной застройки на улице Белорусской установлены два детских игровых комплекса, качели, скамейки и урны. Также приведены в порядок пешеходные дорожки и проведено озеленение. Эту территорию выбрали сами жители большинством голосов в ходе голосования в 2023 году. На реализацию проекта было выделено 2,4 миллиона рублей.

Ранее, тоже по программе ФКГС, в этом дворе были отремонтированы дороги и тротуары, отметила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

«Хороший пример, когда люди объединяются, дружно голосуют, помогают – тогда и результат есть», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».